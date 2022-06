PG&E預期今年乾旱持續 山火風險只會越來越高

【KTSF 毛皓延報導】

加州正值山火季節,灣區近日多地相繼發生山火,太平洋煤電公司(PG&E)預期,今年乾旱問題將會持續,山火風險亦只會越來越高,現時東灣及北灣的山火風險已高於正常水平。

PG&E的氣象學家指出,加州第二個雨季降雨量極低,乾旱問題將會持續,某些地區更是全國最嚴重,現時東灣及北灣的山火風險高於正常水平,預測去到9月,整個灣區的山火風險都會高於正常水平。

有鑑山火威脅,PG&E表示,於必要時會採用緊急斷電措施 (PSPS),減低強風造成樹幹或雜物接觸電線引致起火的風險。

而PG&E計劃於本年安裝115個分流設備,減少緊急斷電時受影響的用戶數目。

亦會將一萬英里長的電線移至地下,每年會漸漸有越來越多的電線移至地下,PG&E表示,這是全國為了減低山火威脅最大規模的工程,這將會是長期預防山火的最佳方法,電線桿起火機會能減少99%。

而PG&E亦計劃強化地面的電線系統,包括強化電線桿、將電線掩蓋,及在電線桿安裝一種當偵測到樹幹等外來物擊中電線桿時,於0.1秒內切斷電源的設備。

PG&E表示,於2021年,緊急斷電措施(PSPS)的平均停電時間是31個小時,恢復電力平均需要12小時。

PG&E於停電前,會盡量提前通過短訊通知用戶,如需要將通知語言改作中文。

除了上網更改設定,亦可以撥打熱線,會有中文客戶服務幫忙,電話是(866) 742-5000,如長者或傷殘人士需要更多資源,可以撥打電話號碼211。

