Milpitas將有滅蚊行動預防西尼羅病毒散播（視頻）

南灣Santa Clara縣Milpitas部分地區發現帶有西尼羅病毒的蚊子,當局將於週四晚上展開滅蚊行動。

Santa Clara縣負責防止蚊蟲傳播疾病的部門(Vector Control District),證實在95035郵區部分地區,發現帶有西尼羅病毒的蚊子。

Santa Clara縣當局將於週四晚10時派出貨車在當地展開滅蚊行動,以Marylinn Drive及Penitencia街為中心,歷時3小時左右。

當局強調,所使用的化學物質符合聯邦安全標準,但當地居民明晚可以關好門窗,防止接觸到滅蚊的化學物質。

感染西尼羅病毒的蚊子如果咬了人,有機會將病毒傳播給人,一般沒有症狀,但也可能導致發燒、頭痛、肌肉痛,嚴重的可能造成神經受損,甚至死亡。

加州去年就有12人因感染西尼羅病毒而死亡,當局呼籲居民清理家居戶外範圍的積水,因為蚊子會在積水裡產卵,卵子在積水裡孵化成蚊子。

