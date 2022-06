加州有立法議員促調查加州油價過高原因（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州油價近幾天有稍微下降的趨勢,但還是全國之冠,現在有立法議員要了解其中的原因,目標是研究汽油公司的營運模式,和這些公司目前所賺取破紀錄的利潤。

開車人士Lana Terpapian說,是時候要汽油公司打開賬簿了。

Terpapian說:「我感到非常煩躁,我快一半,或者說我一大筆錢辛苦賺來的錢,都花在汽油上。」

全國目前平均的普通汽油價格是每加侖4.88元,而加州則是6.30元,這個明顯的差距,使得有立法議員和消費者權益組織Consumer Watchdog推動立法,要煉油公司詳細並按時公開他們的利潤,基本上是要煉油公司公佈每個月每加侖賺多少錢。

Consumer Watchdog主席Jamie Court說:「很不幸的,我們現在取得的資料證明,我們被敲詐到了極點。」

提案將規定煉油公司每個月公開他們的利潤率,目前有五家煉油公司提供加州96%的汽油,加州參議員Ben Allen取得的數據顯示,這些公司在加州賺取的利潤,比在其他州高出每加侖30至40美分。

代表汽油製造商和煉油公司的西部州分汽油協會(Western States Petroleum Association)表示,煉油公司和能源商,目前在加州能源委員會的規定下,已經需要報告關於供應和成本的資料,所以要推動的法例,是要為答案找問題,但是該機構也指出加州汽油價格比較高的原因。

西部州分汽油協會代表Kevin Slagle說:「加州是一個能源小島,我們沒有油管,從美國其他地方輸入石油,加州的煉油公司,提煉的是加州居民每天用的汽油,其他非加州出產或提煉的汽油,則是從其他國家進口。」

但是在加油站的懊惱,使得一些人支持提案。

