舊金山推試點計劃 幫助在市內生活和工作的藝術家（視頻）

鑑於疫情和通漲的原因,很多藝術家都收入大減,什至選擇離開舊金山(三藩市),但一項的試點計劃,可能可以幫助他們。

舊金山中華文化基金會及中心宣布與芳草地藝術中心建立合作夥伴關係,在18個月內向60位符合條件的舊金山藝術家每月支付1,000美元,這項保障收入現金補助試點計劃,專門用於支持在舊金山生活和工作的藝術家。

芳草地藝術中心高級聯絡經理Christian Medina Beltz說:「這是來自舊金山市府的資金,它們提供給了Yerba Buena藝術中心,一旦我們收到資金,希望確保我們與市內社區的藝術家合作。」

芳草地藝術中心表示,為了接觸來自全市不同社區、不同背景的人們,它們和6個不同組織合作,尋找更多的藝術家。

中華文化基金會及中心的社區外展協調員吳佳恬表示,傳統很多資金的支持都是傾向一次過,但今次就有所不同。

吳佳恬說:「它和其他傳統不一樣地方,是爭取到好多政策上的豁免,以這個方式保護了許多藝術的福利,但這只是一個試點計劃,所以其他的資金,現在沒有辦法爭取到這樣的政策豁免,我們希望這次這個模型,可以證明出,這模式係可以持續下去,可以讓其他資金方式所學習和推廣。」

她指出,希望可以一年之後看看成果如何。

在週三的發佈會上,中華文化基金會及中心公布,來自舊金山華埠入選保障收入試點計劃的10位藝術家,記者除了看到藝術家的畫作外,還看見粵曲的表演。

八和會館主席譚念帖說:「(疫情)停滯了這兩年,我們完全沒有收入,兩年來我們靠熱心人士和粵劇愛好者的捐款,支持我們度過難關,有這資金之後,我們不單止解決了租金,而且可以有能力準備推展粵劇化妝班和身段班,課堂是免費的。」

八和會館表示,希望資金可以推廣粵劇和回饋社會,根據市長辦公室,計劃目標人群是通過音樂、舞蹈、創意寫作、視覺藝術、表演藝術、攝影、戲劇或電影,積極參與社區活動的藝術家。

如果想了解更多資訊,可瀏覽:http://www.guaranteedinc.org

