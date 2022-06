【KTSF】

Airbnb永久禁止在短租屋舉行派對。

該公司表示,違反此規則的人,可能會被暫停帳號或從平台上刪除。

在疫情開始後不久,Airbnb實施對臨時禁令,以阻止新型肺炎病毒傳播。

近年也有報導指,有用戶透過平台租屋舉行未經授權的大型派對。

今年較早時,在東岸匹茲堡Airbnb短租屋派對發生大型槍擊案,造成兩死多人受傷。

