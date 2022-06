FDA批准一款Acuvue近視隱形眼鏡供8至12歲兒童使用（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦藥物管理局(FDA)批准一款Acuvue的近視隱形眼鏡,予8至12歲的兒童使用,能夠減慢兒童近視加深速度,亦代表能減輕患上其他眼疾的風險。

Acuvue這款叫做Abiliti的鏡片,是第一個獲FDA批准的相關產品,供兒童睡覺時配戴,可以減慢近視加深速度,市面上有不同的近視隱形眼鏡,例如是Ortho K及Misight等的鏡片,它們與Abiliti鏡片有什麼不同呢?

眼科醫生陳綺卿(Selena Chan)說:「Misight是軟鏡片和日間配戴,很多家長就喜歡Abiliti鏡片,因為小朋友是晚間帶著,日間就不用戴著眼鏡,那他就能做運動、游水,(他們)都覺得很方便。」

陳醫生指,近視預防勝於治療,度數淺的時候比較易控制,但很多家長等到小孩500多度才接受治療。

陳醫生說:「就算加深到200度、300度,脫了眼鏡都看得到,相反500、600度脫了眼鏡就看不到,還有500、600度的眼球已經變長,眼疾的風險大很多,例如是青光眼、白內障及視網膜脫落。」

相比起激光矯視手術,手術只是矯正眼角膜前端,而眼球長度已經變長,對於一些900度的近視患者,雖然手術矯正了視力,但患上眼疾的風險一樣大。

陳醫生說,有些小孩能自己戴及脫鏡片,有些小孩就需要家長幫忙,但會有專業人員會教導小朋友,睡覺時亦不會覺得不適,所以家長不用擔心,而鏡片延遲近視的療效因人而異,家長應向醫生諮詢。

葉先生的7歲兒子Issac,患有近視的他接受Abiliti鏡片治療後,不再需要戴眼鏡,現在能夠自己戴上及清理鏡片,對於鏡片舒適度他怎樣看呢?

Issac說:「我覺得還可以吧,雖然第一次戴的時候不太舒服,但現在漸漸習慣。」

葉先生就指,鏡片價格尚算經濟,亦非常方便。

葉先生說:「這款鏡片很好,我兒子現在做運動不用戴眼鏡,上學不用戴眼鏡,他起床後就可以直接開始他的一天。」

有研究指出,亞洲人患近視風險較高,陳醫生指,每日進行兩至三個小時的室外活動,可以減低患近視風險。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。