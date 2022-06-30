FDA批准一款Acuvue近視隱形眼鏡供8至12歲兒童使用（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦藥物管理局（FDA）批准一款Acuvue的近視隱形眼鏡，予8至12歲的兒童使用，能夠減慢兒童近視加深速度，亦代表能減輕患上其他眼疾的風險。

Acuvue這款叫做Abiliti的鏡片，是第一個獲FDA批准的相關產品，供兒童睡覺時配戴，可以減慢近視加深速度，市面上有不同的近視隱形眼鏡，例如是Ortho K及Misight等的鏡片，它們與Abiliti鏡片有什麼不同呢？

眼科醫生陳綺卿（Selena Chan）說：「Misight是軟鏡片和日間配戴，很多家長就喜歡Abiliti鏡片，因為小朋友是晚間帶著，日間就不用戴著眼鏡，那他就能做運動、游水，（他們）都覺得很方便。」

陳醫生指，近視預防勝於治療，度數淺的時候比較易控制，但很多家長等到小孩500多度才接受治療。

陳醫生說：「就算加深到200度、300度，脫了眼鏡都看得到，相反500、600度脫了眼鏡就看不到，還有500、600度的眼球已經變長，眼疾的風險大很多，例如是青光眼、白內障及視網膜脫落。」

相比起激光矯視手術，手術只是矯正眼角膜前端，而眼球長度已經變長，對於一些900度的近視患者，雖然手術矯正了視力，但患上眼疾的風險一樣大。

陳醫生說，有些小孩能自己戴及脫鏡片，有些小孩就需要家長幫忙，但會有專業人員會教導小朋友，睡覺時亦不會覺得不適，所以家長不用擔心，而鏡片延遲近視的療效因人而異，家長應向醫生諮詢。

葉先生的7歲兒子Issac，患有近視的他接受Abiliti鏡片治療後，不再需要戴眼鏡，現在能夠自己戴上及清理鏡片，對於鏡片舒適度他怎樣看呢？

Issac說：「我覺得還可以吧，雖然第一次戴的時候不太舒服，但現在漸漸習慣。」

葉先生就指，鏡片價格尚算經濟，亦非常方便。

葉先生說：「這款鏡片很好，我兒子現在做運動不用戴眼鏡，上學不用戴眼鏡，他起床後就可以直接開始他的一天。」

有研究指出，亞洲人患近視風險較高，陳醫生指，每日進行兩至三個小時的室外活動，可以減低患近視風險。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。