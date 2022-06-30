高院推翻墮胎權後 全美避孕丸需求急增

【KTSF 梁展穎報導】

在聯邦最高法院推翻1973年墮胎權合法化的裁決之後，全國多個州隨即有行動，對於墮胎權有些州要加強限制，有些州就加強保障，而與此同時，婦女對墮胎藥的需求大增。

在最高法院推翻墮胎權後，有公司表示，對避孕丸的需求增加一倍。

美國婦產科學院Jen Villavicencio醫生說：「用藥流產讓需要墮胎的人士有選擇。」

用藥流產是混合服用FDA批准的藥丸來墮胎，第一種藥丸叫「Mifepristone」，和第二種藥丸叫「Misoprostol」，FDA說，在上一次來月經第一天後起至第十一週為止期間，服用這兩種藥物都是安全有效。

Women on Waves機構總監Rebecca Gomperts醫生說：「這是非常安全，比偉哥更安全，比大部份非處方止痛藥更安全。」

Hudson Peconic家計會首席醫療官員Meera Shah醫生說：「在網上購避孕藥等藥物是安全，若是在有信譽的平台上購買。」

Hey Jane是一間遠程健康機構，在某些州份運送墮胎丸，他們說，自從最高法院推翻墮胎權以來，客戶對避孕藥的平均需求增加了一倍以上。

另一個類似的機構也說，在5月初最高法院的有關裁決草案外洩後，對避孕藥的需求已經大幅度增加。