【有線新聞】

美國財政部公布對俄羅斯的新一輪制裁措施,主要對象涉及軍事機構及軍工企業。

新制裁名單包括70個機構或企業,包括研發生產圖-22、圖-95等轟炸機的圖波列夫公司。

財政部指這些軍機用作攻擊烏克蘭,另外還有研發生產新一代蘇-75隱形戰機的俄羅斯國家技術集團,美方指集團及旗下多間子公司涉及俄羅斯多範疇的軍事技術及相關研究,包括資訊科技及無線電等。

制裁名單亦新增29個俄羅斯人,涉及損害烏克蘭民主的活動或直接參與戰爭。美方同時宣布即時起落實禁止俄羅斯黃金入口。

