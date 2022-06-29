全美4月房價比去年升兩成 房貸利率升衝擊樓市

June 29, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
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數據顯示，4月份的樓價比一年前同期上升20.4%，也是連續幾個月樓價升幅超過兩成。

聯儲局達拉斯分局總裁Laila Assanie表示，4月份的房屋銷售強勁，樓價也相當快速上漲，需求強勁，許多建造商見到賣出的房屋，售價往往比開出的價錢為高。

不過她說，4月之後，情況改變很多，因為聯儲局加息兩次，房貸利率也進一步上升，上星期30年期房貸利率平均升至5.81厘，她指出，房貸利率已經帶來巨大衝擊，樓市已經冷卻，開始正常化。

也有經濟專家認為，全美的樓價不會大跌，可能會保持相對穩定的水平，其中拉斯維加斯、鳳凰城、Jacksonville以及佛羅里達州的Tampa市的樓價跌幅可能較大。

全國地產商協會的首席經濟專家也指出，樓市很明顯現正進入過渡期，由於房貸利率不斷升，簽約待售的房屋數量比一年前明顯下跌。

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