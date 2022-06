全美4月房價比去年升兩成 房貸利率升衝擊樓市

【KTSF】

數據顯示,4月份的樓價比一年前同期上升20.4%,也是連續幾個月樓價升幅超過兩成。

聯儲局達拉斯分局總裁Laila Assanie表示,4月份的房屋銷售強勁,樓價也相當快速上漲,需求強勁,許多建造商見到賣出的房屋,售價往往比開出的價錢為高。

不過她說,4月之後,情況改變很多,因為聯儲局加息兩次,房貸利率也進一步上升,上星期30年期房貸利率平均升至5.81厘,她指出,房貸利率已經帶來巨大衝擊,樓市已經冷卻,開始正常化。

也有經濟專家認為,全美的樓價不會大跌,可能會保持相對穩定的水平,其中拉斯維加斯、鳳凰城、Jacksonville以及佛羅里達州的Tampa市的樓價跌幅可能較大。

全國地產商協會的首席經濟專家也指出,樓市很明顯現正進入過渡期,由於房貸利率不斷升,簽約待售的房屋數量比一年前明顯下跌。

