家長抗議Ulloa小學校長因教導學生時複述「N」字被校區撤職（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區Ulloa小學兩名學生發生爭執,使用了「N」字母開頭對非洲裔有侮辱性的字眼,校長鄺梁婉瑜教導學生時,複述了這個字眼,遭到校區撤職,一些支持鄺校長的家長去到校區抗議。

Ulloa小學的鄺校長,上個星期收到校區總監Vincent Matthews將她撤職的消息。

由年初事發開始到現在的這場風波,一直都有一群家長支持鄺校長。

舊金山教委會週二舉行的常規會議,就有市民去到校區總部門前集會,抗議校區的決定,市民展示不同的標語,亦有小朋友參加。

市民劉燕薇表示,週二到校區集會,目的就是希望小朋友能夠明辨是非。

劉燕薇說:「我們的鄺校長是做了正確的事,她是教導小朋友言語上不可以傷害人,所以她用同樣的字眼去教導小朋友,但就被校監誤解為是她說出了一個不當的字,教壞了小朋友。」

於校區工作了13年的林文傑(Kit Lam)表示,鄺校長是位受愛戴、有能力和愛護學生的校長,要求校區重新考慮將鄺校長調職的決定。

林文傑說:「校監Matthews在他退休前幾天,作出這樣的決定,是沒有跟我們華人社區溝通過,完全是很不尊重我們的社區。」

而Ulloa小學的學生家長兼學校理事會主席朱偉(Selena Chu)表示,校區與他們缺乏溝通,相反與校區以外的組織召開多次會議。

朱偉說:「由1月27日發生這件事開始,它們就已經獲得很多消息,又跟他們坐下、開會,這些根本不是校區的人,為什麼他們有權參與,為什麼我們自己校區本身的家庭沒辦法參與這個決定,沒辦法參與這個討論,這件事是很不公平。」

有支持鄺校長的家長於網上發出聯署信,現已有超過27,000個聯署,校區表示現正聘請新校長。

