證人指特朗普促特勤人員拆金屬探測器 讓持武器群眾闖國會

調查1月6日國會大樓衝擊事件的國會眾議院特別委員會週二臨時召開聽證,由前白宮幕僚長的助理Cassidy Hutchinson作證,Hutchinson指,前總統特朗普在1月6日當天的最後關頭,想盡辦法去爭取連任,因而令他情緒失控變得非常狂躁。

前白宮幕僚長Mark Meadows的助理Hutchinson,週二作證時講述1月6日國會大樓衝擊事件當天在白宮內外的混亂情況。Hutchinson說,從其他人口中知道,特朗普當天發表演說,叫支持者遊行去國會大樓,在演說完畢之後,特朗普自己也想前往國會大樓,並且叫特勤人員和國家安全協會的人員「開路」,但特勤人員阻擋特朗普前往國會大樓。

當特朗普知道要返回白宮之後,情緒變得失控狂躁大怒,並且一度試圖抓住他架裝甲車的軚盤。

Hutchinson又說,特朗普知道,示威的群眾持有武器,但仍然要求准許他們遊行,特朗普又叫特勤人員拆除金屬探測器,以便容許帶有武器的人進入國會,特朗普說「因為他們不會傷害我」。

Hutchinson說:「我聽到總統說,我不介意他們有武器,他們不會傷害我,拿走金屬器,讓他們入去,他們可以由此遊行到國會。」

週二的聽證,是國會正在放假兩星期期間臨時舉行,是事前未有安排,因此特別令人關注。

