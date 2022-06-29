證人指特朗普促特勤人員拆金屬探測器 讓持武器群眾闖國會

June 29, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House / 資料圖片)

【KTSF 張麗月報導】

調查1月6日國會大樓衝擊事件的國會眾議院特別委員會週二臨時召開聽證，由前白宮幕僚長的助理Cassidy Hutchinson作證，Hutchinson指，前總統特朗普在1月6日當天的最後關頭，想盡辦法去爭取連任，因而令他情緒失控變得非常狂躁。

前白宮幕僚長Mark Meadows的助理Hutchinson，週二作證時講述1月6日國會大樓衝擊事件當天在白宮內外的混亂情況。Hutchinson說，從其他人口中知道，特朗普當天發表演說，叫支持者遊行去國會大樓，在演說完畢之後，特朗普自己也想前往國會大樓，並且叫特勤人員和國家安全協會的人員「開路」，但特勤人員阻擋特朗普前往國會大樓。

當特朗普知道要返回白宮之後，情緒變得失控狂躁大怒，並且一度試圖抓住他架裝甲車的軚盤。

Hutchinson又說，特朗普知道，示威的群眾持有武器，但仍然要求准許他們遊行，特朗普又叫特勤人員拆除金屬探測器，以便容許帶有武器的人進入國會，特朗普說「因為他們不會傷害我」。

Hutchinson說：「我聽到總統說，我不介意他們有武器，他們不會傷害我，拿走金屬器，讓他們入去，他們可以由此遊行到國會。」

週二的聽證，是國會正在放假兩星期期間臨時舉行，是事前未有安排，因此特別令人關注。

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