【KTSF】

舊金山(三藩市)上週三於Muni輕軌列車發生的槍擊案造成一死一傷,警方上週四以涉嫌謀殺拘捕26歲的疑犯,被告的辯護律師就指,他當時只是自衛開槍。

26歲的疑犯Javon Green,涉嫌於列車上射殺27歲的Nesta Bowen,及造成一名70歲老翁受輕傷,他涉嫌謀殺、管有槍械及使用槍械被捕。

舊金山紀事報報導,被告的辯護律師指,檢察官只會向他起訴於公眾地方藏有槍械,及藏有已上膛的槍械兩項罪名。

閉路電視片段顯示,死者當時涉嫌用刀攻擊疑犯,辯護律師指,片段內容與當事人的證供吻合,案發時死者從褲袋拿出一把刀,疑犯嘗試跑走,並最終射殺死者Bowen。

辯護律師指,當事人當時顯然是作出自衛。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。