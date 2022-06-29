聖荷西4名未成年人涉持械劫車被捕

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南灣聖荷西警方拘捕4名未成年疑犯，他們涉嫌週日凌晨持械劫走一輛汽車，其中3名疑犯之前曾在聖荷西市犯下多宗案件。

警方於週日凌晨1時左右接獲舉報，案發地點在南7街夾East Reed街，受害人當時坐在車中，4名戴上口罩的男疑犯走近，並持槍指嚇他交出汽車及財物，受害人聽從指示，疑犯駕駛受害人的汽車逃走。

約一小時後，警方找到疑犯駕駛的失車，疑犯見狀立即高速駕駛逃走，警員一度尾隨追逐，但鑑於疑犯以危險的方式駕車逃走，警員決定放棄追逐，改派直升機追蹤，疑犯駛至Coleman大街與87號公路附近失控撞上中間分隔欄。

駕車的疑犯一度逃跑，但很快被拘捕，另外3名疑犯也在現場被捕，警員在車內起出一枝手槍。

4名疑犯目前被拘捕在少年拘留所，當中3人曾在聖荷西市犯下多宗搶劫和劫車案，他們在今年3月曾被捕，目前處於緩刑，其中一人更需在足部佩戴監察器。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡聖荷西警方。

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