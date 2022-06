北灣Rohnert Park市發生多宗非禮案 匪徒向受害人露體

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Rohnert Park市從週六起發生多宗非禮案,匪徒更向受害人裸露身體。

Rohnert Park市警方表示,由過去週六至週一起,分別在該市的SMART單車徑、Southwest大道夾Rohnert Park Expressway,以及是Copeland Creek單車徑,靠近Snyder Lane發生多宗非禮案,匪徒隨機在街上拍打女士臀部,更向其中一名女士「露械」,受害人多達3位。

其中一人向警方表示,匪徒是深膚色或者是拉美裔男性,年約18至20歲,一頭鬈曲頭髮、戴眼鏡,案發時身穿黑色T恤衫或運動衫,以及印有笑哈哈圖案的橙色短褲。

3名受害人一同指出,匪徒犯案時騎著黑色的越野單車。

任何人有關於涉案疑犯的信息,可以聯絡警方,電話:(707) 584-2612

