新買家稱尚未決定Great America地皮未來用途

【KTSF 張麗月報導】

南灣Santa Clara縣的Great America主題公園營運了46年後,由於業權轉讓問題,計劃永久關閉,但營運商預料,公園暫時沒有即時改變,民眾仍然可以入場遊玩。

Great America主題公園在1976年開始營運,經營了46年,為無數小朋友帶來歡樂。

但公園的東主營運商Cedar Fair週一宣布,已經出售公園這塊土地,作價3.1億元,並且與買家地產公司Prologis達成租賃協議,計劃令Great America主題公園開放營運最多達11年,即是說租約期滿之後就會關閉,停止營運。

營運商Cedar Fair強調,雖然不再擁有Great America的土地,但在這宗交易中,預料公園暫時沒有即時改變,而且還計劃在未來幾年推出連串娛樂活動,季節性的嘉年華會,以及烹飪活動等。

新買家Prologis就表示,對於土地將來的用途暫時仍未有任何特定計劃,等到租約期滿後,他們就會與當地領袖和社區商討長遠的計劃。

至於Santa Clara市政府發表聲明說,市府不知道Great America將來的土地用途計劃,所以對經濟將會帶來甚麼的衝擊不予置評。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。