新買家稱尚未決定Great America地皮未來用途

【KTSF 張麗月報導】

南灣Santa Clara縣的Great America主題公園營運了46年後，由於業權轉讓問題，計劃永久關閉，但營運商預料，公園暫時沒有即時改變，民眾仍然可以入場遊玩。

Great America主題公園在1976年開始營運，經營了46年，為無數小朋友帶來歡樂。

但公園的東主營運商Cedar Fair週一宣布，已經出售公園這塊土地，作價3.1億元，並且與買家地產公司Prologis達成租賃協議，計劃令Great America主題公園開放營運最多達11年，即是說租約期滿之後就會關閉，停止營運。

營運商Cedar Fair強調，雖然不再擁有Great America的土地，但在這宗交易中，預料公園暫時沒有即時改變，而且還計劃在未來幾年推出連串娛樂活動，季節性的嘉年華會，以及烹飪活動等。

新買家Prologis就表示，對於土地將來的用途暫時仍未有任何特定計劃，等到租約期滿後，他們就會與當地領袖和社區商討長遠的計劃。

至於Santa Clara市政府發表聲明說，市府不知道Great America將來的土地用途計劃，所以對經濟將會帶來甚麼的衝擊不予置評。

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