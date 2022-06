得州貨櫃車人蛇慘劇死者增至51人 涉事司機和2男子被捕

【有線新聞】

美國當局繼續調查得州貨櫃車懷疑匿藏偷渡客慘劇,死者增至51人,除了涉事司機被捕,另有2名男子涉嫌非法管有武器被落案起訴。

民眾來到聖安東尼奧這條小路點起燭光,悼念數十個偷渡客死於貨櫃車內。這宗在美墨邊境發生,歷來死亡人數最多的人蛇慘案,大部分死者來自墨西哥,亦有危地馬拉和洪都拉斯人,多人身上無證件。

國土安全部正在領導調查,當地傳媒引述消息報道,當局在貨櫃車附近幾條街也發現屍體,顯示可能有人蛇趁貨櫃車開動時逃走。至於車廂內的人很多人身上似乎灑上調味香料,懷疑想掩飾人體氣味。

整輛貨櫃車則偽裝成聖安東尼奧一間冷凍貨車公司的車,逃避偵查,警方在附近田野拘捕涉事司機,他供稱開車通過接壤墨西哥的邊境檢查站時不知道貨櫃內有人。

調查人員又根據貨櫃車登記地址拘捕2名墨西哥男子,在屋內發現大量武器,以涉嫌非法藏械起訴他們,根據口供、二人非法住在美國。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。