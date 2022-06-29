得州貨櫃車人蛇慘劇死者增至51人 涉事司機和2男子被捕

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美國當局繼續調查得州貨櫃車懷疑匿藏偷渡客慘劇，死者增至51人，除了涉事司機被捕，另有2名男子涉嫌非法管有武器被落案起訴。

民眾來到聖安東尼奧這條小路點起燭光，悼念數十個偷渡客死於貨櫃車內。這宗在美墨邊境發生，歷來死亡人數最多的人蛇慘案，大部分死者來自墨西哥，亦有危地馬拉和洪都拉斯人，多人身上無證件。

國土安全部正在領導調查，當地傳媒引述消息報道，當局在貨櫃車附近幾條街也發現屍體，顯示可能有人蛇趁貨櫃車開動時逃走。至於車廂內的人很多人身上似乎灑上調味香料，懷疑想掩飾人體氣味。

整輛貨櫃車則偽裝成聖安東尼奧一間冷凍貨車公司的車，逃避偵查，警方在附近田野拘捕涉事司機，他供稱開車通過接壤墨西哥的邊境檢查站時不知道貨櫃內有人。

調查人員又根據貨櫃車登記地址拘捕2名墨西哥男子，在屋內發現大量武器，以涉嫌非法藏械起訴他們，根據口供、二人非法住在美國。

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