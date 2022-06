FDA小組通過新冠疫苗加入針對Omicron變種病毒配方

【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)的獨立顧問小組週二表決通過建議調整新型肺炎疫苗加強劑,加入針對Omicron變種病毒的配方,以防範秋冬季出現新一波疫情。

聯邦食品及藥物管理局疫苗主管Peter Marks說:「疫苗保護力消退,加上新變種病毒株出現的潛在風險,在冬季大家又將活動移至室內,這些因素加起來都增加疫情反彈的風險。」

多名疫苗顧問小組的成員均認為,調整加強劑配方刻不容緩,因為疫苗保護力隨時間消退,加上預期病毒會繼續變異,因此有需要在年尾新一波疫情出現前做好防範措施。

FDA疫苗主管Peter Marks表示,沒有人可以預知未來出現何種變種病毒,但至少可以調整疫苗至包含對抗現在廣泛傳播的Omicron變種病毒株。

根據聯邦疾控中心(CDC),Omicron變種分支BA.4和BA.5目前佔全國一半個案,FDA短期內將要決定新的加強劑配方,讓疫苗生產商調整配方,並申請緊急授權,目標是在10月推出。

不過未必人人有得打針,可能只有高風險群組,如長者可以接種新加強劑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。