報告指加州去年針對亞裔的仇恨犯罪激增1.7倍（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州司法部長Rob Bonta公開2021年仇恨犯罪報告，針對亞裔的仇恨犯罪激增1.7倍。

根據報告，2021年總共有1763宗仇恨犯罪舉報，比2020年增加32.6%，這個數字亦是自2001年來最高，針對非洲裔的仇恨犯罪增加約一成，而針對亞裔的犯罪就激增177.5%。

Bonta指，這些數據不單是數字這麼簡單，而是確切代表有人受到傷害。

Bonta說：「每一宗仇恨罪行代表一個人受到攻擊，這可以是你的鄰居、家庭成員，或是另一個加州市民。」

他說，加州作為全國最多元化的州份，歡迎不同背景的人，為市民提供一個安全、自由及機會的地方，是加州的承諾。

Bonta說：「加州仍然是希望之光，我們是象徵種族多元的堡壘，我們也清楚這場爭取大愛包容的仗，還有很久才打完，我們不能只滿足於過去的成功，我們需要繼續推動種族多元。」

Bonta指，仇恨罪行有如傳染病，這些罪行於疫情期間激增，仇恨犯罪現時仍然是一個威脅，司法部亦理解實際發生的仇恨犯罪比舉報的數字多。

而司法部亦一直致力打擊仇恨犯罪，Bonta表示，疑犯被起訴的案件增加三成，他亦會繼續打擊仇恨犯罪，包括設立一個專門負責相關罪行的職位。

他鼓勵市民報案，亦呼籲各界及執法部門，一起攜手打擊仇恨犯罪。

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