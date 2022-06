報告指加州去年針對亞裔的仇恨犯罪激增1.7倍（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州司法部長Rob Bonta公開2021年仇恨犯罪報告,針對亞裔的仇恨犯罪激增1.7倍。

根據報告,2021年總共有1763宗仇恨犯罪舉報,比2020年增加32.6%,這個數字亦是自2001年來最高,針對非洲裔的仇恨犯罪增加約一成,而針對亞裔的犯罪就激增177.5%。

Bonta指,這些數據不單是數字這麼簡單,而是確切代表有人受到傷害。

Bonta說:「每一宗仇恨罪行代表一個人受到攻擊,這可以是你的鄰居、家庭成員,或是另一個加州市民。」

他說,加州作為全國最多元化的州份,歡迎不同背景的人,為市民提供一個安全、自由及機會的地方,是加州的承諾。

Bonta說:「加州仍然是希望之光,我們是象徵種族多元的堡壘,我們也清楚這場爭取大愛包容的仗,還有很久才打完,我們不能只滿足於過去的成功,我們需要繼續推動種族多元。」

Bonta指,仇恨罪行有如傳染病,這些罪行於疫情期間激增,仇恨犯罪現時仍然是一個威脅,司法部亦理解實際發生的仇恨犯罪比舉報的數字多。

而司法部亦一直致力打擊仇恨犯罪,Bonta表示,疑犯被起訴的案件增加三成,他亦會繼續打擊仇恨犯罪,包括設立一個專門負責相關罪行的職位。

他鼓勵市民報案,亦呼籲各界及執法部門,一起攜手打擊仇恨犯罪。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。