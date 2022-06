灣區哪些校區名列加州頭50名（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

Niche網站公佈全國校區排名榜,灣區有哪些校區名列加州頭50名?

Niche網站根據校區的成績、培育學生上大學的能力、教師質素以及家長學生的口碑,去評選最佳校區。

加州名列第一的是南灣Los Gatos Saratoga Joint聯合高中校區,這個校區在全國排第25名。

加州第二名的校區是Palo Alto聯合校區,在全國排名是第27名。

Mountain View Los Altos聯合高中校區在加州排第4,東灣Lafayette的Acalanes聯合高中校區州內排第八,位於南灣的Fremont聯合高中校區排第十。

北灣Tamalpais聯合高中校區第11,東灣Piedmont City聯合高中校區第16,Pleasanton聯合校區第17,中半島San Mateo聯合高中校區全州第22。

東灣San Ramon Valley聯合校區排第26,東灣Albany City聯合校區第32,Dublin聯合校區第33,Redwood City的Sequoia聯合高中校區排第41,東灣Fremont聯合校區全加州排第50名。

加州沒有一個校區能躋身全國頭20名,頭十名的校區,全部位於伊利諾伊州和紐約州。

