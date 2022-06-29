灣區哪些校區名列加州頭50名（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】
Niche網站公佈全國校區排名榜，灣區有哪些校區名列加州頭50名？
Niche網站根據校區的成績、培育學生上大學的能力、教師質素以及家長學生的口碑，去評選最佳校區。
加州名列第一的是南灣Los Gatos Saratoga Joint聯合高中校區，這個校區在全國排第25名。
加州第二名的校區是Palo Alto聯合校區，在全國排名是第27名。
Mountain View Los Altos聯合高中校區在加州排第4，東灣Lafayette的Acalanes聯合高中校區州內排第八，位於南灣的Fremont聯合高中校區排第十。
北灣Tamalpais聯合高中校區第11，東灣Piedmont City聯合高中校區第16，Pleasanton聯合校區第17，中半島San Mateo聯合高中校區全州第22。
東灣San Ramon Valley聯合校區排第26，東灣Albany City聯合校區第32，Dublin聯合校區第33，Redwood City的Sequoia聯合高中校區排第41，東灣Fremont聯合校區全加州排第50名。
加州沒有一個校區能躋身全國頭20名，頭十名的校區，全部位於伊利諾伊州和紐約州。
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