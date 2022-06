【KTSF】

全美因染疫住院者近日來略有上升,但確診個案正處於平穩期。

根據Johns Hopkins大學數據,在週去兩週,每日約有10.5萬人確診,研究人員表示,過去一個月,東北部每日的新症下跌了一半,中西部同樣出現下降趨勢,而全國染疫死亡人數約每日300人,正處於平穩期。

在接種疫苗方面,根據聯邦疾控中心(CDC)數字,67%全美人口至少打了兩針,但是不到3分之1的人打了加強針。

