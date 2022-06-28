Ulloa小學校長教導學生時複述「N」開頭歧視用詞被校區撤職（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區的Ulloa小學，兩名五年級學生年初時爭執，使用了「N」開頭的侮辱性字眼，學校校長教導學生這個詞語是不當的時候，複述了這個詞語，隨即受到非洲裔社群抨擊，並被校區撤職。

早於1月，Ulloa小學校長鄺梁婉瑜於兩名學生爭吵後，於操場上教導五年級學生講述這個不當字眼時，說出整個N字，引發爭議。

有非洲裔組織要求校區開除校長，鄺校長幾個月來作出一連串補救措施，包括多次道歉，原以為事件告一段落，但於上個星期，收到校區總監Vincent Matthews的消息，即時罷免她的校長職務，並調往文書工作。

鄺校長上星期向Ulloa社區發出中英公開信，於英文版中，她表示不願意被校監撤職。

於中文版就表示，雖然當時是打算教導學生，並知道有4成學生來自英語非母語家庭，但承認講述整個“N”字是犯了錯。

於鄺校長遭到撤職前，市參事馬兆明（Gordon Mar）已向校區發請願信，表示支持鄺校長，有鑑鄺校長20多年來的付出，使到Ulloa小學的優異成績，於全國都受到認可，希望校區作出正確決定。

馬兆明接受本台訪問，指對撤職的決定感到失望。

馬兆明說：「這個決定的時機，正是校監即將退休前幾天，亦是新校監即將就職，這個決定是令人費解。」

他指與鄺校長談過，理解鄺校長使用N字的出發點是好，尤其是想英文程度一般的學生，明白這個字對非洲裔的傷害。

他指作為市參事，會繼續支持區內的學校社群，但就尊重校區的決定，因為校區和市參事是兩個不同的政府部門。

有支持鄺校長的家長表示，他們會繼續以不同方式抗議，務求讓校區聽到他們的聲音，週二下午4點，將會去到校區總部門前集會。

學生家長朱偉（Selena Chu）表示，對撤職決定感到憤怒，指學生爭吵時，同學都聽到這個N字，必須要讓他們知道哪些字是不當。

朱偉說：「她作為教育者，有沒有這個義務去教育同學，因為他們都已經聽到（N字），那你要怎樣解釋這個N字。」

她指，很多學生都來自非英語家庭，不是每個人都知道N字是什麼，家長從來沒教導這個字，更加不會在生活接觸到這個字。

朱偉說：「你教數學的時候，一加什麼等於二？你不說那個什麼是什麼的時候，你怎知道那個什麼是什麼？我覺得鄺校長是做得對的，因為她不是告訴別人可以用這個字，而是教別人不可以用，因為這個字眼是不對的。」

她與鄺校長有聯絡，指鄺校長不想離開Ulloa小學，對決定感到失望及衝擊，事件擾攘幾個月來壓力大，現時正休養。

而校區接受本台查問，指鄺校長於下個學期不會重返Ulloa，並將會聘請新校長。

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