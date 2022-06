Ulloa小學校長教導學生時複述「N」開頭歧視用詞被校區撤職（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區的Ulloa小學,兩名五年級學生年初時爭執,使用了「N」開頭的侮辱性字眼,學校校長教導學生這個詞語是不當的時候,複述了這個詞語,隨即受到非洲裔社群抨擊,並被校區撤職。

早於1月,Ulloa小學校長鄺梁婉瑜於兩名學生爭吵後,於操場上教導五年級學生講述這個不當字眼時,說出整個N字,引發爭議。

有非洲裔組織要求校區開除校長,鄺校長幾個月來作出一連串補救措施,包括多次道歉,原以為事件告一段落,但於上個星期,收到校區總監Vincent Matthews的消息,即時罷免她的校長職務,並調往文書工作。

鄺校長上星期向Ulloa社區發出中英公開信,於英文版中,她表示不願意被校監撤職。

於中文版就表示,雖然當時是打算教導學生,並知道有4成學生來自英語非母語家庭,但承認講述整個“N”字是犯了錯。

於鄺校長遭到撤職前,市參事馬兆明(Gordon Mar)已向校區發請願信,表示支持鄺校長,有鑑鄺校長20多年來的付出,使到Ulloa小學的優異成績,於全國都受到認可,希望校區作出正確決定。

馬兆明接受本台訪問,指對撤職的決定感到失望。

馬兆明說:「這個決定的時機,正是校監即將退休前幾天,亦是新校監即將就職,這個決定是令人費解。」

他指與鄺校長談過,理解鄺校長使用N字的出發點是好,尤其是想英文程度一般的學生,明白這個字對非洲裔的傷害。

他指作為市參事,會繼續支持區內的學校社群,但就尊重校區的決定,因為校區和市參事是兩個不同的政府部門。

有支持鄺校長的家長表示,他們會繼續以不同方式抗議,務求讓校區聽到他們的聲音,週二下午4點,將會去到校區總部門前集會。

學生家長朱偉(Selena Chu)表示,對撤職決定感到憤怒,指學生爭吵時,同學都聽到這個N字,必須要讓他們知道哪些字是不當。

朱偉說:「她作為教育者,有沒有這個義務去教育同學,因為他們都已經聽到(N字),那你要怎樣解釋這個N字。」

她指,很多學生都來自非英語家庭,不是每個人都知道N字是什麼,家長從來沒教導這個字,更加不會在生活接觸到這個字。

朱偉說:「你教數學的時候,一加什麼等於二?你不說那個什麼是什麼的時候,你怎知道那個什麼是什麼?我覺得鄺校長是做得對的,因為她不是告訴別人可以用這個字,而是教別人不可以用,因為這個字眼是不對的。」

她與鄺校長有聯絡,指鄺校長不想離開Ulloa小學,對決定感到失望及衝擊,事件擾攘幾個月來壓力大,現時正休養。

而校區接受本台查問,指鄺校長於下個學期不會重返Ulloa,並將會聘請新校長。

