德克薩斯州聖安東尼奧警方週一在一輛18輪重型貨櫃車內,發現多達46具屍體。

德州警方出動大批警車、救護車到場,據瞭解死在這輛貨櫃車上的都是非法移民,當天德州平均氣溫將近攝氏39度,這些非法移民很可能都是熱死在貨櫃裡。

而僥倖活下來的人,根據警方表示,承受嚴重的中暑脫水。

德州警方只表示,這整起事件看起來應該像是人口走私行動,警方將繼續偵查。

德州州長發推文說,這些死亡事件發生在拜登身上,這是他致命的開放邊境政策的結果。

