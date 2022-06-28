舊金山發生多宗搶劫案 七旬亞裔婦被撞倒失意識

【KTSF 尹晉豪報導】

在上星期和剛過去的週末，舊金山（三藩市）發生多宗搶劫案。

舊金山警方表示，上星期四6月23日晚上8點左右，Taraval警局警員接報到Stonestown購物中心，調查一宗汽車盜竊案，受害人是一名52歲的男子。

初步調查顯示，受害人停泊他們的租車在停車場，當返回時，發現車輛已被人爆竊，一個行李箱不見了，其後行李箱在附近找到，但裡面的平板電腦和25至30張運動員閃卡就不翼而飛。

警方表示，暫時沒有人被捕，任何人如有相關訊息，請撥打(415) 575-4444。

另一方面，華埠和Mission區在周日亦發生搶劫案。

在周日凌晨2點，華埠Grant Ave 1200號路段，一名非洲裔男子持槍走向兩名年齡分別37歲和42歲的亞裔和白人男子，要求他們交出手錶，其中一名事主拒絕，匪徒打傷事主，並搶走兩名受害人的手錶，受傷的男子送院治理，無生命危險。

而在Mission區的搶劫案，發生在周日下午1點40分，地點在Mission街夾24街，一名男子試圖搶走74歲亞裔婦女的銀包，其後將她撞倒，而她被撞至無意識。

受害人最後保住她的銀包，但就受傷送院，無生命危險。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。