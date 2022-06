俄軍空襲烏克蘭商場 至少18死、逾50傷

【有線新聞】

烏克蘭指控俄羅斯以導彈攻擊中部一個商場下,指當時商場內有過千人下,造成至少18人死亡、逾50人受傷。總統澤連斯基批評,是針對平民的恐怖襲擊,烏克蘭已要求聯合國安理會召開緊急會議討論,七國集團領袖譴責,俄方野蠻攻擊無辜平民。

商場遇襲後,視野一片模糊,接連傳出呼救聲,室內滿布瓦礫,仍能行動的人,自行找出口逃生。整座建築火光熊熊,冒出大量濃煙。商場位於首都基輔東南面,約400公里的克列緬丘格。

烏克蘭指,當時商場內可能有過千人。俄軍以遠程轟炸機,在俄羅斯西部發射兩枚導彈,一枚擊中這商場,另一枚落在運動場。

多人被埋在瓦礫下,當局加派人員到現場救援。總統澤連斯基批評,商場受襲並非意外,而是俄軍經精心策劃泯滅人性的恐怖襲擊,商場沒有任何戰略價值,只有一群想過正常生活的民眾,但卻觸怒了侵略者,俄羅斯已成為世上最大的恐怖組織。

至於東部持續受密集炮轟,自盧甘斯克重鎮北頓涅茨克失陷後,俄軍步步進逼。

一河之隔的利西昌斯克,地方官員指控,俄軍以火箭攻擊平民聚集領取食水的地方,又向民居發射集束彈,多人喪生。俄軍又摧毀最後一條連接利西昌斯克與南部基輔政府控制地區的戰略橋樑。

至於哈爾科夫和黑海港口城市敖德薩,再遭受炮彈和導彈轟炸,造成平民死傷。

