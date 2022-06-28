聯邦最高法院推翻墮胎合法化裁決 有人多謝特朗普

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院推翻有關墮胎合法化的裁決之後，有部份人擔心，最高法院下一步將撤銷其他權利，但也有人多謝前總統特朗普。

聯邦最高法院上星期五推翻墮胎合法化的裁決之後，群情反應洶湧，時不時有暴力出現。

聯邦參議員Lindsay Graham甚至多謝特朗普，委任保守派大法官入最高法院，特朗普的盟友更指，裁決是對「白人」生命的勝利。

共和黨聯邦眾議員Mary Miller說：「特朗普，我代表所有美國超級愛國份子，多謝你對白人生命歷史性勝利，在最高法院。」

她其後更正說，她是指「生命權利」的勝利。

有些人表示，擔心下一步可能會失去其他的權利。

在裁決的大多數意見書中，大法官Samuel Alito表示，今次裁決只牽涉墮胎，但大法官Clarence Thomas就作出牽涉面更廣的解釋，他甚至挑戰避孕和同性婚姻權利的相關法律基礎理據。

由於擔心對更多憲法權利面臨風險，導致今年的同志榮耀活動變得不一樣，因為對這些權利的鬥爭遠遠未結束。

另外，根據CBS新聞和YouGov媒體最新調查發現，57%受訪者相信，最高法院將會最終結束或限制同性婚姻，55%人表示，他們覺得最高法院將會同樣對待有關節育和避孕藥的問題，59%受訪者就不同意推翻1973年Roe V Wade案墮胎合法化的裁決。

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