聯邦最高法院推翻墮胎合法化裁決 有人多謝特朗普

聯邦最高法院推翻有關墮胎合法化的裁決之後,有部份人擔心,最高法院下一步將撤銷其他權利,但也有人多謝前總統特朗普。

聯邦最高法院上星期五推翻墮胎合法化的裁決之後,群情反應洶湧,時不時有暴力出現。

聯邦參議員Lindsay Graham甚至多謝特朗普,委任保守派大法官入最高法院,特朗普的盟友更指,裁決是對「白人」生命的勝利。

共和黨聯邦眾議員Mary Miller說:「特朗普,我代表所有美國超級愛國份子,多謝你對白人生命歷史性勝利,在最高法院。」

她其後更正說,她是指「生命權利」的勝利。

有些人表示,擔心下一步可能會失去其他的權利。

在裁決的大多數意見書中,大法官Samuel Alito表示,今次裁決只牽涉墮胎,但大法官Clarence Thomas就作出牽涉面更廣的解釋,他甚至挑戰避孕和同性婚姻權利的相關法律基礎理據。

由於擔心對更多憲法權利面臨風險,導致今年的同志榮耀活動變得不一樣,因為對這些權利的鬥爭遠遠未結束。

另外,根據CBS新聞和YouGov媒體最新調查發現,57%受訪者相信,最高法院將會最終結束或限制同性婚姻,55%人表示,他們覺得最高法院將會同樣對待有關節育和避孕藥的問題,59%受訪者就不同意推翻1973年Roe V Wade案墮胎合法化的裁決。

