【KTSF】

密蘇里州一列載客火車與泥頭車相撞後出軌,造成最少3人死亡,50多人受傷。

事發在週一中午12時多,該列載有243名乘客,以及12工作人員,由洛杉磯開往芝加哥的火車,駛至密蘇里州北部Mandon市效區一個路口時發生意外,7個車卡出軌,警方正調查事故原因。

