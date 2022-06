【KTSF 朱慧琪報導】

7月4日國慶日如果有大餐聚會,大家應有心理準備,食品價錢會比去年高17%。

美國農場聯會最新調查發現,國慶日聚餐的平均成本,將比一年前高出17%。

報告指出,今年為10人提供聚餐食物,平均將花費近70元,比起去年多花10元,當中牛肉產品的增幅是最大。

以2磅牛肉為例,將會以往多付36%。

專家就將責任歸咎於通貨膨脹、供應鏈和俄烏戰爭,但事實上,並不是所有東西都加價,薯片、芝士和士多啤梨則反而價格下降。

