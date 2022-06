【KTSF】

航空公司持續人手短缺,週一取消超過740班機。

在剛過去的週末,航空交通一遍混亂,多達1500班內陸航班被取消,達美航空(Delta)指,原因是惡劣天氣及空中交通管制,再加上員工突然缺勤比預期多的關係。

其中達美航空及聯合航空位於Atlanta及Newark的樞紐機場,受影響最嚴重,聯邦運輸部長Pete Buttigieg,在他與航空業領袖會面後一日,他的航班也被取消,最終要由首都華盛頓開車去紐約。

航空公司面對機師人手嚴重短缺的問題,原因之一是疫情高峰時,雖然聯邦政府曾向航空公司提供540億元補助,但航空公司仍推出提早退休和自願離職計劃,以減少人手。

