起訴哈佛大學涉嫌歧視亞裔訴訟發起組織負責人來到灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有關哈佛大學涉嫌歧視亞裔的訴訟案,今年年初獲得聯邦最高法院受理,預計將在今年11月開庭,發起訴訟的組織負責人上週六來到灣區,和亞裔社區研討哈佛訴訟案,以及教育平等權力的話題。

控告哈佛大學歧視亞裔學生的學生公平錄取組織SFFA主席Edward Blum,25日在南灣Sunnyvale出席一場論壇,就這起訴訟案,以及加州大學錄取現狀之下亞裔該何去何從等話題,與灣區亞裔社區交流。

活動由矽谷華人協會基金會SVCAF Equal Rights for All PAC,和美國亞裔教育聯盟AACE共同主辦。

Edward Blum領導的學生公平錄取組織,2014年起訴哈佛大學,稱其招生慣例歧視亞裔學生,例如在個人素質項目中,故意給亞裔申請人打低分,並指亞裔申請人數和亞裔人口急劇增加的同時,獲得錄取的亞裔學生比例卻沒有變化,稱其涉嫌實施和緩的種族配額。

不過哈佛大學則否認歧視,指其招生慣例符合法律法規,又說近十年來亞裔錄取率,已經從17%提高為21%。

這起官司經過八年的法律過程,終於在今年年初獲最高法院受理,Blum在上周六的論壇上透露,最高法院預計在今年11月開庭,並在明年6月發布裁決結果。

另一方面,有關加州大學的招生問題也成為關注焦點,AACE的主席趙宇空呼籲今年被加州大學大規模拒絕的亞裔學生應該站出來,幫助發起法律訴訟,他已經有律師團隊,但是缺學生原告。

矽谷華人基金會主席Jason Xu也在會中介紹了該基金會,從2015年開始就支持Blum和哈佛官司,並於2015年和2018年分別舉行過同樣論壇。

Equal Rights for All PAC副主席Tony Guan則是提到,近期Lowell高中恢復擇優制一事,表示從一連串的罷免活動,加上先前否決加州16號提案等行動,都顯示出以華人為主導力量在微弱的財力下,卻獲得壓倒性勝利。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。