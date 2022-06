南灣Great America遊樂場料11年後關閉

【KTSF】

位於南灣Santa Clara市的California’s Great America遊樂場,有可能在11年後關閉,持有遊樂場地皮的Cedar Fair L.P.公司透露,近日以3.1億元把遊樂場所在的地皮售出。

Cedar Fair透露,該地皮連租約以3.1億售出,遊樂場可經營多11年,之後將會逐步關閉。

買下地皮的灣區地產公司Prologis, Inc.暫未對事件發表評論。

Cedar Fair是於2019年向Santa Clara市府購下遊樂場的地皮,該公司在全美48個州持有和經營多個遊樂場和水上樂園,每年營業額逾13億。

Cedar Fair的總部位於俄亥俄州,該公司表示,這次出售地皮是希望減少公司債務。

