因應油價高企 加州將向特定收入家庭最高退稅1050元（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

因應油價高企，州長紐森與加州議會達成一項初步協議，向加州納稅人退款95億元，今年秋季，將向特定收入的家庭提供最高達1050元退稅。

州長辦公室宣布，此項計劃主要向中、低收入的家庭，不論有沒有汽車提供退款，包括對受撫養人的額外補貼等。

加州大約2300萬納稅人將會受益，退款計劃分三級，第一級是年收入7.5萬或以下的個人納稅者，將獲得350元退款，兩人聯合報稅15萬元以下，可獲700元，每名受撫養人可額外獲350元，一個家庭退款總額最多為1,050元。

第二級是年收入不超過12.5萬元的個人納稅人，可拿到250元退款，兩人聯合報稅25萬可獲500元，有受撫養人可額外獲得250元，一個家庭最多可獲退款750元。

第三級是個人年入25萬可獲200元，兩人聯合報稅50萬或以下可獲400元，受撫養人可獲200元，一個家庭最多可獲600元。

這項計劃代替了較早時紐森提出的車主最多可獲800元汽油補貼方案。

在南舊金山（南三藩市）一間油站，有市民認為會有些幫助。

顧客Mani Murad說：「我認為身為勤勞的居民，納稅、每天努力工作，如果有這個機會，如果我有一個家庭，給點錢去加油站，現在看油站的價格，簡直是敲詐勒索，價格太高了，許多人甚至不再開車了，我想方案會讓我們回到路上，帶回了經濟，給我們有動力出外，肯定會加油。」

而另一位的市民似乎就不是太樂觀。

Synergy Petroleum 公司代表Moe Hamdi說：「老實說，我認為刺激方案像直升機向人們大撒1.9萬億，此所以汽油價格如此高，此所以百物騰貴，此所以燃料上漲，一切都上漲了，你印錢發給人民，導致通貨膨脹，此刻破壞經濟，所以我反對派更多免費錢，因它會導致更多通脹，人人必須償還。」

預計州議會在本星期表決這項計劃，市民最快在10月收錢。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。