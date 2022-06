因應油價高企 加州將向特定收入家庭最高退稅1050元（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

因應油價高企,州長紐森與加州議會達成一項初步協議,向加州納稅人退款95億元,今年秋季,將向特定收入的家庭提供最高達1050元退稅。

州長辦公室宣布,此項計劃主要向中、低收入的家庭,不論有沒有汽車提供退款,包括對受撫養人的額外補貼等。

加州大約2300萬納稅人將會受益,退款計劃分三級,第一級是年收入7.5萬或以下的個人納稅者,將獲得350元退款,兩人聯合報稅15萬元以下,可獲700元,每名受撫養人可額外獲350元,一個家庭退款總額最多為1,050元。

第二級是年收入不超過12.5萬元的個人納稅人,可拿到250元退款,兩人聯合報稅25萬可獲500元,有受撫養人可額外獲得250元,一個家庭最多可獲退款750元。

第三級是個人年入25萬可獲200元,兩人聯合報稅50萬或以下可獲400元,受撫養人可獲200元,一個家庭最多可獲600元。

這項計劃代替了較早時紐森提出的車主最多可獲800元汽油補貼方案。

在南舊金山(南三藩市)一間油站,有市民認為會有些幫助。

顧客Mani Murad說:「我認為身為勤勞的居民,納稅、每天努力工作,如果有這個機會,如果我有一個家庭,給點錢去加油站,現在看油站的價格,簡直是敲詐勒索,價格太高了,許多人甚至不再開車了,我想方案會讓我們回到路上,帶回了經濟,給我們有動力出外,肯定會加油。」

而另一位的市民似乎就不是太樂觀。

Synergy Petroleum 公司代表Moe Hamdi說:「老實說,我認為刺激方案像直升機向人們大撒1.9萬億,此所以汽油價格如此高,此所以百物騰貴,此所以燃料上漲,一切都上漲了,你印錢發給人民,導致通貨膨脹,此刻破壞經濟,所以我反對派更多免費錢,因它會導致更多通脹,人人必須償還。」

預計州議會在本星期表決這項計劃,市民最快在10月收錢。

