喬治亞州亞特蘭大市一間Subway三文治店發生槍擊案,造成一死一傷,起因是一名顧客不滿三文治放了太多mayo沙律醬。

Subway東主Willie Glenn說:「信不信由你,事件起因是三文治放了太多沙律醬,然後他決定將情況升級。」

這名三文治店老闆表示,週日晚一名顧客不滿其三文治放了太多mayo沙律醬,於是拔槍向兩名店員開槍,三文治店經理也拔槍還火,但打不中開槍的顧客,雙方繼而在停車場駁火。

老闆表示,兩名年輕女店員都是新入職,未做滿一個月,其中一人死亡、一人受傷。

警方表示,一個與案有關的人正接受調查。

