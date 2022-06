美國加州辦「世上最醜的狗」大賽 長相奇特「笑臉先生」奪冠

【有線新聞】

「世上最醜的狗」大賽,經歷疫情後,在美國加州復辦。

頭頂長著一簇白髮,舌頭長期伸在嘴邊,長相奇特的「笑臉先生」,周五力壓其他對手,在加州一年一度「世上最醜的狗」大賽中奪冠。主人憶述去年在動物庇護中心認識這隻中國冠毛犬及芝娃娃混種犬前,職員先提醒做好心理準備,表明狗隻其貌不揚、健康欠佳。

「笑臉先生」曾被虐待,生活在惡劣環境,患有腫瘤和神經系統問題,需要用尿布,難以站直或行走,更長期歪著頭,一度被獸醫斷定只剩一個月命。但經過悉心照料,「笑臉先生」與新主人已一起生活10個月。評判讚揚17歲的「笑臉先生」克服種種困難,絕對是冠軍的不二之選,獲得1,500美元獎金。

有近50年歷史的比賽,經歷疫情停辦兩年後復辦,主辦方希望繼續推廣寵物領養,不論外貌如何,每隻狗都值得被愛。

