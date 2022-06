【有線新聞】

世衛暫時不將近期猴痘疫情列作國際關注公共衛生緊急事件。

世衛專家舉行緊急會議,認為最近個多月於多國擴散的猴痘疫情,未構成國際公共衛生緊急事件,不過世衛總幹事譚德塞強調,猴痘的衛生危機仍在擴張中,會密切監察情況。

譚德塞指過去一個半月有近50個國家通報,共錄得3200多宗確診,包括多宗來自原本罕有出現猴痘的國家,世衛形容這次爆發不尋常。有專家顧問認為目前猴痘擴散情況符合列為緊急事件的標準,質疑世衛誤判。

