美軍一架P-8A巡邏機周五飛過台灣海峽。解放軍批評美方行為危害台海和平穩定,表示堅決反對。

解放軍東部戰區發言人指,解放軍調派空中和地面兵力,全程監察美軍巡邏機,又指美軍公開炒作巡邏機穿越台海,蓄意干擾和破壞地區局勢。解放軍隨時保持高度戒備,捍衛國家主權和領土完整。

美國印太司令部早前指派軍機飛越台海是展現美國對自由開放印太地區的承諾,會繼續在國際法例許可的地方飛行和航行,堅守每個國家的飛航權利和自由。

