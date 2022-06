美國多個州表明合力保障女性墮胎權益

【有線新聞】

美國最高法院裁決推翻墮胎權利受保障後,有民主黨州分表明會為各地的女性提供協助,墮胎議題預料亦會成為年底中期選舉的爭論焦點。

密蘇里州是其中一個墮胎禁令在最高法院有裁決後,隨即生效的地方。有支持和反對墮胎的人士在診所外爭論。

最高法院裁定憲法條文並無保障墮胎,各個州可自行制定相關法例。在路易斯安那、阿拉巴馬等原本已有限制墮胎法例的州分,墮胎隨時成為非法活動。

西岸的加州、華盛頓州和俄勒岡州,三個州的民主黨州長發表聯合聲明,表示會合力維護女性和專業醫護的權益,指當地會是墮胎女性的庇護所。

而紐約市長亞當斯亦向市民保證會繼續提供合法安全的墮胎服務,歡迎其他地方的居民到紐約墮胎。

美國總統拜登說會確保有需要的女性,獲得食品及藥物管理局認可的口服墮胎藥及避孕藥,已指示相關部門要確保供應充足。

不過當局並未有透露是否會取消或放寬相關藥物,必須醫生處方的規定。有專家認為最快要數年後才可以自行在藥房買到。

美國中期選舉將於11月舉行,在墮胎爭議下,民主黨人警告一旦共和黨人重奪國會控制權,不單只墮胎、其他個人自由或權利都可能會被剝奪。

