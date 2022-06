南非警方調查夜店多人突然死亡事件

【有線新聞】

南非一間夜店發現20多名青少年倒臥店內,大部分已證實死亡,最小的只有13歲。他們身體表面沒有明顯傷痕,當局正等候驗屍確定死因。

有網上片段指,在事發前,南部東開普省東倫敦市的夜店已逼滿人,當中不少人看來很年輕,部分更加未知是否已成年。現場發現的死者主要是十多、20歲,相信是為了慶祝學期及考試結束而聚集。

輿論則估計現場可能曾發生人踩人或中毒事故;有人聲稱夜店的人為騰出空間,曾噴灑胡椒噴霧,但警方稱未能證實青少年曾被噴胡椒噴霧或催淚劑,又指當時並沒有警員在場,加上未清楚調查方向,未有人被捕。事後有大批家長和親人到場,被拒進入涉事夜店,他們與警員理論。

外訪的總統拉馬福薩向遺屬致以慰問,同時關注夜店是否違規讓未成年人進入;酒業商會則質疑夜店可能涉及違規在凌晨時段營運。

