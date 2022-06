【KTSF】

舊金山(三藩市)Balboa公園附近6月中發生了一宗性侵案,舊金山警方週六發佈疑犯的相片,尋求公眾協助尋找涉案者。

警方表示,案發在6月12日早上6時20分左右,一名身高約5呎、身穿紅色連帽衫的男疑犯,尾隨一名20歲女子幾個街區,然後在Cayuga Avenue 1200號路段與她搭訕,並從背後抓住她、摀住她的嘴,並對她進行性侵犯.

警方指,受害人後來擊退了疑犯,並相信疑犯可能在打鬥過程中手指或手部受傷.

疑犯最後一次出現是在Cayuga Avenue,身穿紅色連帽運動衫、深色褲和黑色帶白色條紋和白色鞋帶的鞋子,任何人有關於案件信息可以聯絡警方,匿名報案電話是(415) 575-4444。

