舊金山同志榮耀大遊行因疫情停辦兩年後復辦

第52屆舊金山(三藩市)同志榮耀大遊行疫情下停辦兩年後週日復辦,整個週末,在Castro等多個區都有熱鬧的活動。

第52屆三藩市同志榮耀大遊行,週日早上10點半在Market街,由200輛女同志電單車隊拉開序幕,總共有215個團體,包括民選官員等參加遊行。

有民眾因為上週聯邦最高法院推翻憲法保障墮胎權的裁決,特別前來支持遊行,擔心同志權益接下來也可能受到威脅。

一整個週末的榮耀慶祝活動,包括星期六在Castro區舉行的家庭同樂街頭派對,有家長表示,聽到最高法院對墮胎權的裁決後,心情沉重,特別覺得要走出家門,和社區站在一起。

而星期六在舊金山Mission區則舉行了第30屆女同志遊行,吸引了數千人參與,集合地點Dolores公園,人山人海,有人為女同志電單車隊歡呼,有人大放音樂跳舞慶祝。

有民眾表示,等了兩年,好不容易可以穿上為遊行準備的特別服飾。

還有家長指,很開心有機會帶孩子們第一次現場遊行慶祝,之前只能和孩子們從書上閱讀女同志電單車隊代表的堅毅力量。

女同志遊行活動中,也有民眾表達對最高法院裁決推翻憲法保障墮胎權的不滿,認為讓社會倒退50年。

