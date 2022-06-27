舊金山同志榮耀大遊行因疫情停辦兩年後復辦

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第52屆舊金山（三藩市）同志榮耀大遊行疫情下停辦兩年後週日復辦，整個週末，在Castro等多個區都有熱鬧的活動。

第52屆三藩市同志榮耀大遊行，週日早上10點半在Market街，由200輛女同志電單車隊拉開序幕，總共有215個團體，包括民選官員等參加遊行。

有民眾因為上週聯邦最高法院推翻憲法保障墮胎權的裁決，特別前來支持遊行，擔心同志權益接下來也可能受到威脅。

一整個週末的榮耀慶祝活動，包括星期六在Castro區舉行的家庭同樂街頭派對，有家長表示，聽到最高法院對墮胎權的裁決後，心情沉重，特別覺得要走出家門，和社區站在一起。

而星期六在舊金山Mission區則舉行了第30屆女同志遊行，吸引了數千人參與，集合地點Dolores公園，人山人海，有人為女同志電單車隊歡呼，有人大放音樂跳舞慶祝。

有民眾表示，等了兩年，好不容易可以穿上為遊行準備的特別服飾。

還有家長指，很開心有機會帶孩子們第一次現場遊行慶祝，之前只能和孩子們從書上閱讀女同志電單車隊代表的堅毅力量。

女同志遊行活動中，也有民眾表達對最高法院裁決推翻憲法保障墮胎權的不滿，認為讓社會倒退50年。

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