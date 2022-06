【KTSF 張麗月報導】

全國多個大城市週五都有民眾遊行示威,舊金山(三藩市)就有大批群眾從渡輪碼頭遊行到舊金山市政府大樓外面的草地,抗議最高法院的裁決。

大批群眾從舊金山渡輪碼頭,遊行到市府大樓外面,他們高叫口號和舉起標語,反對最高法院週五的裁決,推翻婦女的憲法墮胎權,他們認為必須由婦女決定自己的命運。

示威者說:「他們剝奪我們的民權自由,如果我們現在不發聲,他們將繼續剝奪我們更多權利。」

另一名示威者說:「我認為每個人不論他們是誰,不論何種宗教,應該容許婦女可以控制自己的身體。」

