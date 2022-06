【KTSF】

Pfizer藥廠表示,與BioNTech研發針對Omicron變種的新疫苗,較原有的疫苗有更強免疫效應。

參與新疫苗測試的對象,共有1200多名56歲或以上人士,接種兩種不同的劑量水平疫苗作為第4針,結果發現,兩款新疫苗與原有疫苗比較,都具有更高的免疫效應。

而在接種新疫苗加強針一個月後,與接種前的免疫力相比提高最多至19倍以上。

本月早些時候,Moderna藥廠也報告了為Omicron定制的新型肺炎疫苗,同樣顯示出更高的免疫效應。

