Millbrae市El Camino Real或減行車道開闢單車徑（視頻）

June 27, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島Millbrae市計劃在El Camino Real開闢單車徑，其中包括考慮將目前6條行車道減為4條行車道，為建設單車徑提供空間。

根據San Mateo Daily Journal的報導指出，Millbrae市上星期發佈的整體規劃草案，建議在El Camino Real建設更寬的行人路，改進斑馬線，種植更多的樹木和改善街燈照明。

計劃提到將El Camino Real 6條行車道減為4條，在街道每邊建設一條單車徑。

為了保障騎單車人士的安全，單車徑會開闢在行人道與停車位之間，又或者在某些地方加設安全島，分隔單車與道路上的汽車。

這些計劃是Millbrae市上週發佈的整體規劃草案的一部分，而草案是一份概述了該市由2015年開始對未來發展的計劃，預料Millbrae市議會今年稍後通過發展計劃。

而El Camino Real的改建工程，將在未來幾年分階段進行，由於El Camino Real由加州運輸部管轄，因此改建計劃必須得到州運輸部批准，資金來源是另一個問題，再加上如果第一階段必需在El Camino Real每個方向保持三條行車線，將會令市府在增加單車徑，與保留路邊停車位之間做出選擇。

市議會成員較早前在會議上表達了不同意見，該計劃接下來將進行環境審查，研究對停車和交通的影響等。

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