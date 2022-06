舊金山社區組織呼籲市府為工人階級制定公平預算（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市參議會正在審議市長布里德提出的財政預算,多個來自舊金山的社區組織24日在市府前集合,呼籲市府制定預算時要顧及正義,為市民提供房屋,以及為工人階級爭取福利。

預算正義聯盟(Budget Justice Coalition)、華人進步會,以及多個社區團體,早上聚集在市府大樓前面,為工人階級、移民家庭以及性小眾社區爭取公平的預算。

華人進步會政治主任林德樂(Joyce Lam)表示,舊金山今年有龐大的盈餘,她表示,舊金山正處於疫情復甦期間,市府應該撥出更多資源給有需要的人。

林德樂說:「我們作為灣區前線工人聯盟一份子,我們今日訴求,關於打工仔家庭上的兩方面,第一方面是有關於勞工法教育和執法,第二個方面就希望能夠增加打工仔家庭競爭力,能夠有一些帶薪的在職培訓,讓他們更好地找到好工作,去應付灣區的生活需求。」

林德樂指出,要雙管齊下,才可以改善打工仔生計和生活,舊金山丙型肝炎特別工作組的聯合主席Robin Roth表示,與其投放資源給警方,不如撥款去保障居民健康,建可負擔房屋,以及緩解吸毒者和無家可歸者的心理健康問題,才可真正幫助市民改變生活,和促進城市的健康和安全。

另一方面,有團體和市民也去到市府門前舉牌,呼籲市參議會不要削減地檢處,為受害人提供服務的人手,他們呼籲市府全面撥款給地檢處以及警方,認為這樣做才可以保障市民的安全。

在集會之後,市參議會撥款委員會就來年預算舉行公聽會,稍後再作最後討論。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。