舊金山社區組織呼籲市府為工人階級制定公平預算（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市參議會正在審議市長布里德提出的財政預算，多個來自舊金山的社區組織24日在市府前集合，呼籲市府制定預算時要顧及正義，為市民提供房屋，以及為工人階級爭取福利。

預算正義聯盟（Budget Justice Coalition）、華人進步會，以及多個社區團體，早上聚集在市府大樓前面，為工人階級、移民家庭以及性小眾社區爭取公平的預算。

華人進步會政治主任林德樂（Joyce Lam）表示，舊金山今年有龐大的盈餘，她表示，舊金山正處於疫情復甦期間，市府應該撥出更多資源給有需要的人。

林德樂說：「我們作為灣區前線工人聯盟一份子，我們今日訴求，關於打工仔家庭上的兩方面，第一方面是有關於勞工法教育和執法，第二個方面就希望能夠增加打工仔家庭競爭力，能夠有一些帶薪的在職培訓，讓他們更好地找到好工作，去應付灣區的生活需求。」

林德樂指出，要雙管齊下，才可以改善打工仔生計和生活，舊金山丙型肝炎特別工作組的聯合主席Robin Roth表示，與其投放資源給警方，不如撥款去保障居民健康，建可負擔房屋，以及緩解吸毒者和無家可歸者的心理健康問題，才可真正幫助市民改變生活，和促進城市的健康和安全。

另一方面，有團體和市民也去到市府門前舉牌，呼籲市參議會不要削減地檢處，為受害人提供服務的人手，他們呼籲市府全面撥款給地檢處以及警方，認為這樣做才可以保障市民的安全。

在集會之後，市參議會撥款委員會就來年預算舉行公聽會，稍後再作最後討論。

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