高院推翻墮胎權後 有人擔心同性婚姻也受威脅

【KTSF】

聯邦最高法院日前推翻1973年有關墮胎合法化的裁決,其中一名保守派大法官提到,最高法院也應該考慮推翻憲法保障下的國民避孕權,及同性婚姻等權益,現在也有人聯想到同性婚姻可能會面對相同的威脅。

這個星期在舊金山市政廳結婚的這對新人表示,目前是要保護彼此關係的最重要時刻,特別是知道墮胎權被推翻之後,舊金山市政廳早在2004年開始接受同性婚姻,Katelyn和Monica Tiojanco表示,現在不會對同性婚姻當成是理所當然。

聖荷西州立大學正義研究系教授Grace Howard 博士表示,由於推翻墮胎化的解釋中所用的論據,也可以同樣的用來推翻憲法保障下的國民避孕權,及同性婚姻等權益,這意味著要是接下來同樣推翻同性婚姻權的話,要是由各州執行是否承認同性婚姻,一對在加州結婚的伴侶,要是需要搬到立法不承認同性婚姻的州,一些關鍵事項,例如孩子撫養權和醫院探病權等議題,可能會出現問題。

聯邦大法院是在2013年維持同性婚姻合法化的裁決,當時同樣在這個星期宣布裁決,讓這裡的同志社群在同志榮耀月慶祝活動中,增加了一個慶祝的原因,但是本週末,全國到處出現的卻可能是一場場對推翻墮胎權的示威抗議。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。