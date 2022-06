【KTSF】

一列Amtrak火車,在東灣Brentwood市,與一輛載有5人的汽車相撞,造成3人死亡、兩人受重傷送院。

東灣Contra Costa縣消防隊在週日中午1時左右接報,在Orwood路3000號路段,一列載有85人的Amtrak火車,與一輛載有5人的汽車相撞,汽車上3人當場死亡、其餘兩人,包括一名小童和一名成年人受重傷送院,而火車上的人就沒受傷。

當局指,汽車被撞後,在離路軌約60英尺的地方停下,並表示意外是不常見,當局正調查意外原因。

