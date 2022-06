【有線新聞】

美國總統拜登簽署加強管制槍械的法案。

拜登說:「每天街頭也有槍擊案,是我們沒有聽聞的大規模槍擊。每天也有一些人在街頭被殺,遺屬的訊息是「做點事情」。我們已聽了多少遍,儘管做點事情,但今天,我們做了。雖然法案並不是我想要的全部,但確包括我長期呼籲挽救性命的行動。」

拜登簡短交代後,隨即簽署法案,法案於當地周四先在參議院以大約三分之二贊成通過後,周五在眾議院有14名共和黨人及全體民主黨眾議員支持通過,是國會近30年來首次通過收緊槍械管制的法案,涉及130億美元撥款,將收緊觸犯家暴人士及年輕人,買槍時的背景審查,向各州增加撥款,協助沒收被判定危險人士的槍械,又會加強學校保安、心理健康服務等。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。