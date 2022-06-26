影評：《貓王艾維斯》兩個半小時目不轉睛了解他的一生

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

逝世快半個世紀的貓王Elvis Presley，在美國搖滾樂壇立下不可磨滅的足跡。傳記電影本週全球開映 。

澳洲知名導演Baz Luhrmann，他的作品華麗詮釋，沒有任何保留。對貓王傳記電影來說適當不過，選擇了用第三者的角度來敘述貓王傳奇的一生。

話說貓王Elvis 的經紀人Colonel Tom Parker 病危。輿論認為他是令到貓王沒落的罪魁禍首。這部電影是透過他的眼光看貓王生命中的起起落落。當Tom 認識貓王的時候，Elvis 已經有發行唱片。而收音機傳來的聲音像是來自黑人歌手，但其實出自Elvis。也讓當時帶種族歧視的美國社會中，一個讓主流流行文化，可以接受靈魂音樂。而Elvis 的音樂背景，也從他小時候和青少年時期，在黑人文化中熏陶有直接關聯。在被經紀人發現之後，台上的Elvis 帶震撼力的火爆演出，也被Tom 認定是未來的一棵搖錢樹。而在當時的保守社會風氣中，Elvis 的演出也經常受到恐嚇，但也顯示歌迷對他的陶醉。

正如一般傳記電影，成功的一段路有些許挑戰。他和家人的關係、與妻子Priscilla 的戀情、到最後健康和事業如何走下坡、都有些許的描述。但最終大家要看的，還是貓王的還原。這一點，電影做到了。飾演貓王的是Austin Butler。大家對他可能陌生，但是在這部影片之後，他會是家喻戶曉的演員。這是因為影片中，他帶給觀眾一股不可忽視、“新星誕生“的感覺。

《貓王艾維斯 Elvis》電影的兩個半小時，帶給觀眾一幕幕目不轉睛的驚喜。獲得滿分五分的最佳評價，觀眾不該錯過。

電影目前在各地戲院上映

電影網頁：https://elvis.warnerbros.com/

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“Elvis” Review: Sensory experience that lives up to its name

“Screening Room” reviews “Elvis”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website： https://elvis.warnerbros.com/

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