影評：《貓王艾維斯》兩個半小時目不轉睛了解他的一生

逝世快半個世紀的貓王Elvis Presley,在美國搖滾樂壇立下不可磨滅的足跡。傳記電影本週全球開映 。

澳洲知名導演Baz Luhrmann,他的作品華麗詮釋,沒有任何保留。對貓王傳記電影來說適當不過,選擇了用第三者的角度來敘述貓王傳奇的一生。

話說貓王Elvis 的經紀人Colonel Tom Parker 病危。輿論認為他是令到貓王沒落的罪魁禍首。這部電影是透過他的眼光看貓王生命中的起起落落。當Tom 認識貓王的時候,Elvis 已經有發行唱片。而收音機傳來的聲音像是來自黑人歌手,但其實出自Elvis。也讓當時帶種族歧視的美國社會中,一個讓主流流行文化,可以接受靈魂音樂。而Elvis 的音樂背景,也從他小時候和青少年時期,在黑人文化中熏陶有直接關聯。在被經紀人發現之後,台上的Elvis 帶震撼力的火爆演出,也被Tom 認定是未來的一棵搖錢樹。而在當時的保守社會風氣中,Elvis 的演出也經常受到恐嚇,但也顯示歌迷對他的陶醉。

正如一般傳記電影,成功的一段路有些許挑戰。他和家人的關係、與妻子Priscilla 的戀情、到最後健康和事業如何走下坡、都有些許的描述。但最終大家要看的,還是貓王的還原。這一點,電影做到了。飾演貓王的是Austin Butler。大家對他可能陌生,但是在這部影片之後,他會是家喻戶曉的演員。這是因為影片中,他帶給觀眾一股不可忽視、“新星誕生“的感覺。

《貓王艾維斯 Elvis》電影的兩個半小時,帶給觀眾一幕幕目不轉睛的驚喜。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在各地戲院上映

電影網頁:https://elvis.warnerbros.com/

