經濟學家憂暫停徵收聯邦汽油稅或令通脹更糟

【KTSF 張擎鳳報導】

拜登總統提議暫停徵收聯邦汽油稅,為期三個月,稱為「汽油稅假期」,但大多數分析師表示,它不會為民眾節省很多錢,一些經濟學家擔心這可能會使通貨膨脹變得更糟。

國會正面臨巨大的壓力,要設法降低油價,總統希望國會批准為期三個月的所謂「聯邦汽油稅假期」,期間每加侖可減免18美仙聯邦稅,問題是石油公司是否會讓消費者受惠。

拜登總統的高級顧問Gene Sperling說:「如果各州能加入,如果油公司和煉油廠又將成本減免轉嫁給消費者的話價。」

國會參眾兩院,兩黨都有人質疑拜登這項提議。

民主黨眾議院議長普洛西說:「我們沒有證據表明石油公司會將節省的成本轉嫁給消費者價。」

一些州已暫時減免州的汽油稅,但另一些州就難以實行。

新澤西州州長Phil Murphy說:「我們的稅收按州憲法,要與基建投資掛鉤價。」

還有的是供應和需求的問題。

愛荷華州參議員Chuck Grassley說:「供應問題有待解決,若你想降低價格的話價。」

全球都面對石油供應限制,汽油價格若下降,就可能會推高需求,一些經濟學家擔心,這種組合可能導致通貨膨脹,和利率進一步升高。

