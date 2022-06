戴琪指暫停對華關稅對紓緩通脹效果不大

【有線新聞】

美國貿易代表戴琪強調,對華關稅是中美貿易談判的重要籌碼,暫停關稅對短期紓緩通脹效果有限,美國要發展新工具維護經濟利益,抗衡中國的不公平貿易。

華府檢討對華關稅政策之際,貿易代表戴琪在參議院撥款委員會聽證會上表態不贊成取消關稅。戴琪:「對華關稅在我眼中是重要籌碼,貿易談判員從不放棄籌碼。」

戴琪稱,華府要將關稅籌碼轉化成有效的戰略談判工具,提升中長期經濟競爭力、捍衛本身利益。面對國內通脹壓力,她表明即使暫停對華關稅,短期內對控制通脹的效果有限,而暫停關稅不等於完全撤銷。

戴琪又稱,就兩國第一階段貿易協議,美方多次尋求獲得中方承諾,但往往看不到中國有持久的改變,這樣已成為一種模式,所以美國有需要在現有工具外開發新工具,應付中國的不公平貿易行為。戴琪:「我們要更有效運用貿易工具,亦需要新工具、制定全新的方針。」

上任總統特朗普在2018至2019年,先後對總值3,700億美元的中國貨加徵最高達25%的關稅。總統拜登有意撤銷部分關稅,並打算跟國家主席習近平對話,但消息指華府未必會在周日七國集團峰會召開前決定。

