聯邦最高法院推翻Roe v. Wade訴訟裁決 各州可禁墮胎

聯邦最高法院週五推翻1973年Roe v. Wade訴訟的裁決,結束接近50年來該裁決為墮胎權利提供的憲法保障,預料最高法院週五的裁決,將會引領全美約一半州份實施墮胎禁令。

最高法院週五的裁決,與民調中大多數美國人支持保留墮胎權的意見相違背。

週五裁決的判詞是由保守派大法官Samuel Alito撰寫,在一個月前,有媒體爆料Alito撰寫的判詞草稿,當中披露最高法院有意向推翻墮胎權,當時引起輿論嘩然。

在週五公布的判詞中,Alito指,最高法院1992年在Roe and Planned Parenthood v. Casey一案中再次作出保障墮胎權的裁決,一開始已是錯誤,必須被推翻。

Alito寫道:「我們因此裁定,憲法並未授予墮胎權,Roe v. Wade必須被推翻,監管墮胎的權責應該由人民及民選代表去決定。」

Alito指,監管墮胎的權力歸政治架構,並不屬於法院。

支持推翻墮胎權的大法官全屬保守派,包括Justices Clarence Thomas、Neil Gorsuch、Brett Kavanaugh和Amy Coney Barrett,後兩人是由前總統特朗普提名。

首席大法官John Roberts沒有加入支持推翻墮胎權,只表示他會維持密西西比州禁止懷孕15週後墮胎的法律。

持異議的大法官均屬自由派,包括Stephen Breyer、Sonia Sotomayor和Elena Kagan。

